Скончался олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Стивен Холкомб

Знаменитый американский бобслеист Стивен Холкомб найден мертвым в Лейк-Плэсиде. Ему было 37 лет.

- Олимпийская семья шокирована трагической утратой Стивена Холкомба. Стив был потрясающим спортсменом и человеком, его упорство и успехи служили источником вдохновения для всех нас, — цитирует исполнительного директора Национального олимпийского комитета США Скотта Блэкмуна ESPN.

О причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

Olympic gold medallist bobsledder Steven Holcomb has been found dead aged 37 https://t.co/jejaBtv7tz pic.twitter.com/3A5njpAJ7w — BBC Sport (@BBCSport) 6 мая 2017 г.

Холкомб был одним из самых известных и титулованных пилотов мира. Он стал олимпийским чемпионом на Играх-2010 в Ванкувере (четверки) и двукратным бронзовым медалистом Игр-2014 в Сочи (двойки и четверки). Пять раз Стивен становился чемпионом мира.

