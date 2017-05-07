Бразилия и Таити сыграют в финале чемпионата мира по пляжному футболу
Сборные Таити и Бразилии пробились в финал чемпионата мира по пляжному футболу-2017, который проходит на Багамских Островах.
В полуфинале сборная Таити сломила сопротивление команды Ирана.
Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1, а в
серии пенальти сильнее были островитяне.
Бразильцы в своем полуфинале уверенно переиграли сборную Италии (8:4).
Финал и матч за третье место состоятся сегодня поздно вечером.
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