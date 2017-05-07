Бой Альварес - Головкин запланирован на 16 сентября

Поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным состоится будущей осенью.

По информации Yahoo Sports, дата этого поединка уже согласована - 16 сентября.

- Геннадий, мой друг, ты - следующий. Я никогда никого не боялся с 16 лет, когда только стал боксировать в качестве профессионала. Когда я родился, страх исчез, - заявил Альварес.

Напомним, сегодня Сауль уверенно победил по очкам в Лас-Вегасе соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Геннадию Головкину ныне принадлежат чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе.

