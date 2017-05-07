Александр Зубков: Холкомб был непримиримым соперником на трассе, босблей понес тяжелейшую утрату

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал кончину своего многолетнего соперника, американского пилота Стивена Холкомба.

- Я до сих пор не верю в уход этого человека, мировой бобслей понес тяжелейшую утрату. Стивен был непримиримым соперником на трассе и очень дружелюбным человеком вне ее. У нас с ним были очень хорошие отношения, этот спортсмен добился больших успехов в спорте благодаря своему упорству на тренировках. Мне хочется выразить слова соболезнования родным и близким Холкомба, - заявил Зубков.

Холкомб был одним из самых известных и титулованных пилотов мира. Он стал олимпийским чемпионом на Играх-2010 в Ванкувере (четверки) и двукратным бронзовым медалистом Игр-2014 в Сочи (двойки и четверки). Пять раз Стивен становился чемпионом мира.

Он ушел из жизни 6 мая в Лэйк-Плэсиде.







