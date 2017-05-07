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Тайсон Фьюри: Мне не нужны разминочные бои. Поединок с Джошуа будет самым легким в карьере

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри готов сразится с соотечественником Энтони Джошуа.

- Раньше я говорил, что самым легким в карьере для меня стал бой с Владимиром Кличко, но теперь вынужден изменить свое мнение. Самым простым соперником будет Джошуа. У него есть шанс панчера, но нет скорости и уверенности. Я буду играть с ним как кот с катушкой шерсти, спрятав руки за спиной. 

Кличко не боксировал 18 месяцев, и все равно имел 50% шансов против так называемого киллера. Мне не нужны никаких разминочные бои перед встречей с Джошуа, - заявил Фьюри.

Напомним, осенью 2015 года Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко единогласным решением судей и отобрал у него три чемпионских пояса. После этого Цыганский король не выходил на ринг: постепенно он потерял все свои регалии, а также боксерскую лицензию, из-за скандала с употреблением кокаина.

29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в 11-м раунде. Ныне ему принадлежат титулы WBA и IBF в тяжелом весе.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что бой его подопечного с Тайсоном Фьюри может состояться весной 2018 года.

Дилемма Кличко. Уйти нельзя остаться

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