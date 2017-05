Тайсон Фьюри: Мне не нужны разминочные бои. Поединок с Джошуа будет самым легким в карьере

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри готов сразится с соотечественником Энтони Джошуа.

- Раньше я говорил, что самым легким в карьере для меня стал бой с Владимиром Кличко, но теперь вынужден изменить свое мнение. Самым простым соперником будет Джошуа. У него есть шанс панчера, но нет скорости и уверенности. Я буду играть с ним как кот с катушкой шерсти, спрятав руки за спиной.

Кличко не боксировал 18 месяцев, и все равно имел 50% шансов против так называемого киллера. Мне не нужны никаких разминочные бои перед встречей с Джошуа, - заявил Фьюри.

"I could come back with no comeback fights & still box rings around that body builder."



Tyson Fury isn't impressed.https://t.co/MFc39KhOhL pic.twitter.com/mc3TvaJVNG