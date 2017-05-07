Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над итальянцами на чемпионате мира

Сегодня сборная России по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира-2017.

Соперниками команды Олега Знарка будут итальянцы. Матч начнется в 13:15 по московскому времени в Кельне.

Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1,02. Котировки на победу Италии - 29,60, на ничью в основное время - 22,60.

Напомним, Россия начала турнир с победы наш шведами в серии буллитов (2:1), и итальянцы в стартовом матче уступили словакам в овертайме (2:3), ведя по ходу этой встречи со счетом 2:1.