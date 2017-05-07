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Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над итальянцами на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборная России по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира-2017.

Соперниками команды Олега Знарка будут итальянцы. Матч начнется в 13:15 по московскому времени в Кельне.

Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1,02. Котировки на победу Италии - 29,60, на ничью в основное время - 22,60.

Напомним, Россия начала турнир с победы наш шведами в серии буллитов (2:1), и итальянцы в стартовом матче уступили словакам в овертайме (2:3), ведя по ходу этой встречи со счетом 2:1.

Матч

Италия - Россия

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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