Константин Емельянов: Поле «Луча-Энергии» – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году
Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:2) снова посетовал на финансовые и организационные проблемы в клубе.
- У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков? Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно всё равно готовиться. Мелочей нет.
Наше поле – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Нет игроков, — цитирует Емельянова официальный сайт ФНЛ.
В данный момент «Луч-Энергия» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. Безвыигрышная серия команды, испытывающей серьезные финансовые трудности, достигла 12 матчей.
Матч
Луч-Энергия - СКА-Хабаровск - 0:2 (0:0)
Голы
Лескано 48 (0:1). Казанков 56 (0:2).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Кашкавал, Насадюк, Грицаенко, Коломыц, Попов, Ребко, Носов (Гордиенко, 73), Килин, Машнев (Столбовой, 63), Гриднев
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Димидко, Карасёв (Друзин, 75), Дедечко, Черевко (Астафьев, 81), Казанков (Калинский, 89), Никифоров, Корян, Лескано (Кобялко, 87)
Предупреждения:
Ребко, 45; Попов, 55 - Казанков, 67; Карасёв, 73
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
06 мая 10:30, Динамо, Онлайн-трансляция