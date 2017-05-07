Константин Емельянов: Поле «Луча-Энергии» – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:2) снова посетовал на финансовые и организационные проблемы в клубе.



- У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков? Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно всё равно готовиться. Мелочей нет.

Наше поле – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Нет игроков, — цитирует Емельянова официальный сайт ФНЛ.

В данный момент «Луч-Энергия» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. Безвыигрышная серия команды, испытывающей серьезные финансовые трудности, достигла 12 матчей.