Хосеп Гвардиола: Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожелал победы «МЮ» в розыгрыше Лиги Европы-2016/17.

- Манчестер Сити» после 35 туров располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место и отстает от нас на четыре очка, проведя на матч меньше.

Есть четыре команды, сражающиеся за два места в зоне ЛЧ. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» сможет сосредоточиться на Лиге Европы, и в следующем сезоне мы увидим пять английских команд в Лиге чемпионов, это было бы великолепно, - заявил Гвардиола.

Напомним, в первом полуфинальном матче подопечные Жозе Моуринью победили на выезде «Сельту» со счетом 1:0.

Победитель этой пары в финале Лиги Европы выйдет на победителя противостояния «Аякс» - «Лион». В первом матче победу одержал голландский клуб (4:1).

