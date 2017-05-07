M-1 Challenge 78. Алан Биспо Де Сантана сразится против Михаила Рагозина

26 мая в Оренбурге на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 78 двукратный чемпион своей страны по кик-боксингу Алан Биспо Де Сантана (Португалия, 5-1) сразится с чемпионом России по панкратиону Михаилом Рагозиным (Новый Поток и клуб Боец, 7-2).

Несмотря на значительные успехи в кик-боксинге и отличную ударную технику, Алан Биспо Де Сантана вовсе не чужд борьбы в партере и искушен в бразильском джиу-джитсу. Об этот говорит тот факт что две из пяти своих профессиональных побед на турнирах по смешанным единоборствам он одержал с помощью удушающих приемов. Все это делает португальского бойца универсальным и крайне опасным оппонентом.

Михаил Рагозин уже имеет опыт выступления в рейдже M-1 Global – на турнире M-1 Challenge 61 в невероятно упорном бою он сумел, переломив ход поединка, победить более опытного Довлетджана Ягшимурадова . За плечами Михаила очень насыщенная карьера в различных видах единоборств – он заслужил звание Мастера Спорта сразу в четырех дисциплинах: MMA, рукопашном бое, греко-римской борьбе и комплексном единоборстве. Также он становился чемпионом России по панкратиону и бронзовым призером чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.

Бой полутяжеловесов пройдет в ко-мейнэвенте турнира и будет предварять титульный бой между Максимом Дивничем и Дамиром Исмагуловым.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток и клуб Боец), 7-2



(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3



(До 56,7 кг), Микаэль Силандер (Финляндия), 15-5 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1



(До 56,7 кг), Бин Сон Ли (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1



(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-1 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 4-2

