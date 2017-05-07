M-1 Challenge 79. Арда Адас проведет бой против Сергея Романова

1 июня в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.

Одним из его главных событий станет бой между чемпионом Германии по K-1 Арда Адас ом (Германия, 7-2) по прозвищу «Воин» и одним за главных любимцев петербургских зрителей Сергеем Романовым (Сечь PRO, 11-1).

Дебют Арда в рейдже M-1 Challenge должен был состояться еще в Москве, однако ему помешали бюрократические проволочки с получением визы. Сейчас все эти вопросы уже улажены и грозный немецкий нокаутер собирается продемонстрировать российской публике всю свою ударную мощь. Его главным оружием являются пушечные удары руками и ногами, но при этом он очень неплохо борется и обладает поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Для Сергея Романова помимо очередного испытания на пути к титульному бою этот поединок имеет еще и некоторую личную подоплеку. В своем последнем бою Арда Адас победил одноклубника Сергея – Олега Дадонова. Для лидера команды Сечь PRO этот факт является лишним стимулом для того, чтобы как следует подготовиться к предстоящему поединку.

Поединок между одними из лучших проспектов Европы и России в полусреднем весе станет ко-мейнэвентом грядущего турнира и будет предварять реванш между Брэндоном Хэлси и Александром Шлеменко.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2



(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

