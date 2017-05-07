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Александр Бубнов: У «Зенита» низкое качество игры, но хочется, чтобы второй матч на новом стадионе получился праздничным

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Терек» в 27-м туре чемпионата России.

- У «Зенита» низкое качество игры. Я уже давно наблюдаю за Эрнани и прихожу к выводу, что это футболист не совсем того уровня, как ожидалось при покупке. Во всяком случае, пока он не демонстрирует качества, которого от него ждут. Скис Жулиано, который заметно сбавил по сравнению с первой частью сезона. «Зенит» ведь и с «Томью» мучился, второй гол команда Луческу забила лишь в концовке… Они должны выигрывать намного увереннее у таких соперников. Да, румын говорит, что поле было плохого качества, но при такой разнице в классе команда должна уверенно побеждать на любом газоне. Такая игра «Зенита» может привести к тому, что клуб не попадет в Лигу чемпионов.

В предпоследнем туре им еще играть с «Краснодаром», а в заключительном – в Москве с «Локомотивом». Хотелось бы, чтобы второй матч на новом стадионе «Зенита» получился праздничным и не напоминал игру с «Уралом», когда судья удалил трех игроков. Все находится в руках «Зенита». «Терек» играет нестабильно. Коллектив Рахимова играет невыразительно с явными проблемами в организации, а потом едет на выезд и добывает результат. Матчи с их участием всегда трудно предсказывать. Несмотря на то что «Зенит» испытывает трудности в игре, я не допускаю, что питерцы потеряют очки и дадут «Спартаку» стать чемпионом в 27-м туре. «Зенит» соберется. Он просто обязан собраться, - заявил Бубнов.

Матч «Зенит» - «Терек» начнется сегодня в 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Матч

Зенит - Терек

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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