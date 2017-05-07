Бразилец Абреу во второй раз провалил допинг-тест и завершил карьеру

Бразильский боец смешанного стиля 33-летний Рикардо Абреу, выступающий в UFC, во второй раз попался на употреблении допинга.

Теперь, как сообщает USADA, наказание для спортсмена удвоилось. Вместо двух лет дисквалификации он отстранен на четыре.

В июне 2016 года в организме бразильца был обнаружен норандростерон. В декабре были обнаружены следы нандронола.

После проваленных допинг-тестов стало известно, что Абреу завершил карьеру в ММА.

Отметим, что боец за свою карьеру провел сего шесть поединков, в которых одержал пять побед.