Турал Рагимов: Не бывает такого, что нет волнения перед боем

Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о предстоящем поединке против Рустама Керимова на турнире ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге.

О подборе оппонента

- Я должен принимать те бои, которые мне предлагает лига. Я лично знаю Рустама Керимова, мы знакомы и хорошо общаемся. Я уже начал подготовку и другого шанса подраться у меня не было, так что согласился драться с Рустамом. Я хотел драться с Борисовым, но ему уже дали соперника. Потом с Мизугаки, но у него травма. Думал со Шмигельски - тоже самое. Так получилось, что у всех был соперник, а у меня и у Керимова нет, поэтому пришлось с ним драться.

О своем сопернике

- У него отличная ударка, хорошо двигается. Я не скажу, что он неопытный. Рекорд ничего не значит, ведь порой парни с рекордами 20:0 дерутся как новички, а парни с 1:0 показывают уровень. Так что я не считаю, что соперник неопытный. К тому же у него большой любительский опыт.

О волнении перед боем

- Не бывает такого, что нет волнения перед боем. В этом ничего необычного нет. Это не значит, что я боюсь чего-то. Просто это ответственность перед людьми, которые помогают тебе, тренируются с тобой, поддерживают. Многие люди из Азербайджана приедут на мой бой, не хотелось бы подводить их. Поэтому будем выкладываться на полную.