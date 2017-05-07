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«Зенит» – «Терек». На матче ожидается аншлаг

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком» на стадионе «Санкт-Петербург» посетят 30 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Новый стадион на Крестовском острове вмещает 69 тысяч зрителей, но на матч с «Тереком» в продажу поступило только 30 тысяч билетов.

Напомним, игра состоится 7 мая и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Зенит» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая на один балл от ЦСКА и на 11 от «Спартака». Московские клубы уже провели свои матчи в 27-м туре. «Терек» с 39 очками идет на шестом месте.

Матч

Зенит - Терек

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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