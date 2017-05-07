Жозе Моуринью: Надеюсь, Венгер продолжит работать с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал своего коллегу из «Арсенала» Арсена Венгера.

- Я симпатизирую всем тренерам, так как мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами и трудностями. Футбол изменился, и мы не можем работать в одном месте долгое время. Надеюсь, Венгер продолжит возглавлять «Арсенал». Пожалуй, Арсен — последний пример тренера, который обеспечивает своему клубу стабильность, - заявил Моуринью.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» в рамках 36-го тура чемпионата Англии начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

Арсен Венгер бессменно возглавляет «канониров» с 1996 года. Пока неизвестно, продолжит ли французский специалист работу с командой в следующем сезоне.