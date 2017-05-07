Сотрудник итальянского телеканала оскорбил защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа
Сотрудник итальянского телеканала Rai Sport сделал расистские высказывания в адрес марокканского защитника туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа.
Инцидент произошел в тот момент, когда защитник «Ювентуса» отвечал на
вопрос об удалении в составе «Торино» по ходу матча 35-го тура серии А, сообщает RT на русском.
Один из работников канала забыл выключить микрофон, и Бенатиа смог услышать произнесенные им расистские оскорбления в свой адрес. Футболист немедленно прервал свое интервью.
Матч
Голы
Льяич 52 (0:1). Игуаин 90 (1:1).
Состав
Ювентус: Нето, Бенатиа, Бонуччи, Лихтштайнер, Куадрадо, Стураро (Игуаин, 56), Асамоа, Хедира, Ринкон (Пьянич, 69), Дибала (Алекс, 80), Манджукич
Торино: Харт, Заппакоста, Молинаро, Моретти, Роззеттини, Аква, Баселли (Оби, 75), Фальке (Итурбе, 83), Льяич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти
Предупреждения:
Асамоа, 51; Дибала, 53; Куадрадо, 76 - Моретти, 13; Аква, 38; Молинаро, 42
Удаления:
нет - Аква, 58
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
06 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция