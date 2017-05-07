Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон4 : 2Питтсбург
Теннис  Шарапова- : -Лючич-Барони
Футбол  Рубин- : -Уфа
Хоккей  Италия- : -Россия
Футбол  Оренбург- : -Краснодар
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сотрудник итальянского телеканала оскорбил защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа

Источник:  RT на русскомКомментарии

Сотрудник итальянского телеканала Rai Sport сделал расистские высказывания в адрес марокканского защитника туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа.

Инцидент произошел в тот момент, когда защитник «Ювентуса» отвечал на вопрос об удалении в составе «Торино» по ходу матча 35-го тура серии А, сообщает RT на русском.

Один из работников канала забыл выключить микрофон, и Бенатиа смог услышать произнесенные им расистские оскорбления в свой адрес. Футболист немедленно прервал свое интервью.

Матч

Ювентус - Торино - 1:1 (0:0)

Голы

Льяич 52 (0:1). Игуаин 90 (1:1).

Состав

Ювентус: Нето, Бенатиа, Бонуччи, Лихтштайнер, Куадрадо, Стураро (Игуаин, 56), Асамоа, Хедира, Ринкон (Пьянич, 69), Дибала (Алекс, 80), Манджукич

Торино: Харт, Заппакоста, Молинаро, Моретти, Роззеттини, Аква, Баселли (Оби, 75), Фальке (Итурбе, 83), Льяич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти

Предупреждения:

Асамоа, 51; Дибала, 53; Куадрадо, 76 - Моретти, 13; Аква, 38; Молинаро, 42

Удаления:

нет - Аква, 58

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

06 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.Серия А. 35-й тур.»Дженоа» – «Интер», «Лацио» – «Сампдория» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии.«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Торино»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Торино» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Кальяри»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.«Интер» провел переговоры с РакицкимМиланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.Алессандро Неста: Симеоне нужно уходить из «Атлетико»Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста посоветовал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне сменить клуб в ближайшее межсезонье.Урбано Кайро: Отступные в 100 миллионов за Белотти – только для иностранных клубовПрезидент «Торино» Урбано Кайро высказался о будущем форварда Андреа Белотти и сравнил его с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином.«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?Кокорин снова не занимается в общей группе, Шатов питается космической едой, а Эрнани неубедителен даже на тренировках.Марко Трабукки: «Спартак» переплатил за Фернандо, но именно он сделал его чемпиономФутбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского полузащитника Лукаса Фернандо в московский «Спартак».«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меняАргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.Тотти забивал, когда еще не было DVD. Ода легенде РимаТотти забивал, когда еще не было DVD. Ода легенде Рима«Советский спорт» вспоминает вехи карьеры легенды РимаЮрий Никифоров: Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» неминуемБывший полузащитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что «Реал» и «Ювентус» наверняка встретятся в финале Лиги чемпионов.Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то даЧемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».Роналду и Игуаин претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Виктор Икпеба: Забей Мбаппе, матч сложился бы иначеБывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.Алвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧАлвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧ«Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнираАгент Доннаруммы требует от «Милана» улучшенный контракт, «МЮ» и «Ювентус» следят за ситуациейГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Хоккей
Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над итальянцами на чемпионате мира
Бокс
Тайсон Фьюри: Мне не нужны разминочные бои. Поединок с Джошуа будет самым легким в карьере
Футбол
«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера
Бобслей
Александр Зубков: Холкомб был непримиримым соперником на трассе, босблей понес тяжелейшую утрату
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Мехди Бенатиа
Мехди Бенатиавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости