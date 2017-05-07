Сотрудник итальянского телеканала оскорбил защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа

Сотрудник итальянского телеканала Rai Sport сделал расистские высказывания в адрес марокканского защитника туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа.

Инцидент произошел в тот момент, когда защитник «Ювентуса» отвечал на вопрос об удалении в составе «Торино» по ходу матча 35-го тура серии А, сообщает RT на русском.



Один из работников канала забыл выключить микрофон, и Бенатиа смог услышать произнесенные им расистские оскорбления в свой адрес. Футболист немедленно прервал свое интервью.



