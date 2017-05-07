Бойцы посвятили ветеранам свои победы на турнире «День Победы 72»

В пятницу в Екатеринбурге состоялся международный турнир по профессиональному боксу и ММА «День Победы 72», организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions (Titov Boxing Promotions) при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.com.

Главными поединками вечера стали бои между Магомедом Курбановым (Россия) и Виргилиусом Стапулионисом (Литва), а также между Иваном Штырковым (Россия) и Филом де Фрайсом (Англия).

В итоге российские бойцы одержали победы и посвятили их ветеранам Великой Отечественной войны.

«Каждый боксер, кто победил, свою победу посвящал героям-победителям. И это не может не вдохновлять и не радовать.

Я благодарю всех организаторов, РМК, ребят-спортсменов за то, что подарили Уралу и всей стране большой и очень нужный праздник», – заявил глава региона.