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Италия – Россия. Барабанов выйдет в первом звене

Источник:  IIHFКомментарии

Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Италии.

В воротах сыграет Андрей Василевский, запасной вратарь - Илья Сорокин.

Первое звено: Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Барабанов;

Второе звено: Антипин - Белов, Панарин - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Проворов - Миронов, Гусев - Наместников - Кучеров;

Четвертое звено: Зуб, Мозякин - Ткачев - Плотников.

Напомним, матч пройдет 7 мая в Кельне и начнется в 13:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Италия - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1).

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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