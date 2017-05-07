Италия – Россия. Барабанов выйдет в первом звене
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира против Италии.
В воротах сыграет Андрей Василевский, запасной вратарь - Илья Сорокин.
Первое звено: Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Барабанов;
Второе звено: Антипин - Белов, Панарин - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Проворов - Миронов, Гусев - Наместников - Кучеров;
Четвертое звено: Зуб, Мозякин - Ткачев - Плотников.
Напомним, матч пройдет 7 мая в Кельне и начнется в 13:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Италия - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1).
Место и дата
07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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