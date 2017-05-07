Слуцкий может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер
ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может сменить итальянца Антонио Конте в «Челси»,
сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британские
интернет-ресурсы.
Контракт Конте с нынешними лидерами премьер-лиги действует еще один сезон. В клубе рассчитывают продолжить сотрудничество со специалистом, однако на него также претендует «Барселона», в связи с чем не исключено, что Конте покинет «Челси».
В то же время Слуцкий, переехавший в январе в Лондон, регулярно бывает на матчах команды и тренировочной базе клуба.
Отметим, что Слуцкого связывает давняя дружба с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически