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Слуцкий может возглавить «Челси»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может сменить итальянца Антонио Конте в «Челси», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британские интернет-ресурсы.

Контракт Конте с нынешними лидерами премьер-лиги действует еще один сезон. В клубе рассчитывают продолжить сотрудничество со специалистом, однако на него также претендует «Барселона», в связи с чем не исключено, что Конте покинет «Челси».

В то же время Слуцкий, переехавший в январе в Лондон, регулярно бывает на матчах команды и тренировочной базе клуба.

Отметим, что Слуцкого связывает давняя дружба с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

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