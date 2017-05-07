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Халка обвинили в нападении на тренера и ненависти к китайцам

Источник:  ReutersКомментарии

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне играющий в чемпионате Китая, оказался в эпицентре скандала.

6 мая команда Халка «Шанхай СИПГ», которой руководит Андре Виллаш-Боаш, нанесла поражение «Гуйчжоу» со счетом 3:0.

После матча главный тренер проигравших Ли Бин рассказал о том, что Халк напал на его ассистента Ю Мина.

- В первом тайме их тренеры оскорбляли нас. В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших специалистов, - заявил Ли Бин.

Халк забил 4 мяча в восьми проведенных матчах чемпионата Китая.

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