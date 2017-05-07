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КубГУ догнал тройку лидеров

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
КубГУ догнал тройку лидеров

Двукратный чемпион НСФЛ КубГУ одержал уверенные победы во всех трех матчах XVIмежрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ, который прошел 4-6 мая в Краснодаре.

Краснодарцы не пропустили в трех матчах ни одного гола и добились важной победы над ТГУ (Тамбов), прямым конкурентом в борьбе за попадание в тройку.

Результаты

КубГУ (Краснодар) – ДГТУ (Махачкала) - 2:0

ТГУ (Тамбов) – КНИТУ-КАИ (Казань) - 1:0

КНИТУ-КАИ – РЭУ - 0:5

КубГУ – ТГУ - 2:0

РЭУ – ТГУ - 4:0

КубГУ – КНИТУ-КАИ - 7:0

Положение команд (после XVI турнира)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)

СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)

КубГУ (Краснодар) – 25 (12)

ТГУ (Тамбов) – 23 (12)

СГУ (Саратов) – 22 (12)

УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)

РЭУ (Москва) – 17 (12)

ОрелГУ (Орел) – 17 (12)

СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)

ЧГУ (Грозный) – 16 (12)

КФУ (Симферополь) – 13 (12)

МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (12)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (12)


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