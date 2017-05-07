КубГУ догнал тройку лидеров
Двукратный чемпион НСФЛ КубГУ одержал уверенные победы во всех трех матчах XVIмежрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ, который прошел 4-6 мая в Краснодаре.
Краснодарцы не пропустили в трех матчах ни одного гола и добились важной победы над ТГУ (Тамбов), прямым конкурентом в борьбе за попадание в тройку.
Результаты
КубГУ (Краснодар) – ДГТУ (Махачкала) - 2:0
ТГУ (Тамбов) – КНИТУ-КАИ (Казань) - 1:0
КНИТУ-КАИ – РЭУ - 0:5
КубГУ – ТГУ - 2:0
РЭУ – ТГУ - 4:0
КубГУ – КНИТУ-КАИ - 7:0
Положение команд (после XVI турнира)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)
СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)
КубГУ (Краснодар) – 25 (12)
ТГУ (Тамбов) – 23 (12)
СГУ (Саратов) – 22 (12)
УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)
РЭУ (Москва) – 17 (12)
ОрелГУ (Орел) – 17 (12)
СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)
ЧГУ (Грозный) – 16 (12)
КФУ (Симферополь) – 13 (12)
МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (12)
СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (12)