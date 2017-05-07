Антонио Конте: Приятно, когда итальянцы выигрывают титулы. Например, Анчелотти в «Баварии», а Каррера побеждает в России
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте перед матчем 36-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» высказался об
успехе итальянских тренеров.
В случае победы над аутсайдером чемпионата «Челси» увеличит отрыв от «Тоттенхэма» до семи очков. Таким образом, Конте близок к тому, чтобы стать четвертым итальянским тренером за последние семь лет, завоевавшим со своей командой чемпионский титул в Англии.
«Конечно, это повод для гордости. В прошлом сезоне я поддерживал Клаудио Раньери. В Италии мы сильно порадовались его успеху. Он заслужил его всей своей карьерой.
Каждый тренер уникален. Если посмотреть историю, то многие итальянские тренеры побеждали в Англии. Это здорово для нас и всей нашей школы.
Сейчас в Англии много классных тренеров из разных стран, а также своих специалистов. В Италии хорошая школа, но когда ты приезжаешь сюда и сталкиваешься с этой лигой, ты должен перестроиться во многих вещах и быстро ко всему привыкнуть.
И вообще приятно, когда любой итальянский тренер выигрывает титул, причем не только в Англии. Например, Анчелотти в «Баварии». У нас есть и другой тренер, которого я очень хорошо знаю. Массимо Каррера, он побеждает в России. В прошлом году он работал моим ассистентом», – приводит The Telegraph слова Конте.
Добавим, что ранее премьер-лигу в Англии выигрывали Карло Анчелотти с «Челси», Роберто Манчини с «Манчестер Сити» и Клаудио Раньери с «Лестером».
Матч «Челси» – «Мидлсбро» пройдет 8 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – 22:00 (мск).
Матч
Место и дата
08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция