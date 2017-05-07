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Антонио Конте: Приятно, когда итальянцы выигрывают титулы. Например, Анчелотти в «Баварии», а Каррера побеждает в России

Источник:  The TelegraphКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 36-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» высказался об успехе итальянских тренеров.

В случае победы над аутсайдером чемпионата «Челси» увеличит отрыв от «Тоттенхэма» до семи очков. Таким образом, Конте близок к тому, чтобы стать четвертым итальянским тренером за последние семь лет, завоевавшим со своей командой чемпионский титул в Англии.

«Конечно, это повод для гордости. В прошлом сезоне я поддерживал Клаудио Раньери. В Италии мы сильно порадовались его успеху. Он заслужил его всей своей карьерой.

Каждый тренер уникален. Если посмотреть историю, то многие итальянские тренеры побеждали в Англии. Это здорово для нас и всей нашей школы.

Сейчас в Англии много классных тренеров из разных стран, а также своих специалистов. В Италии хорошая школа, но когда ты приезжаешь сюда и сталкиваешься с этой лигой, ты должен перестроиться во многих вещах и быстро ко всему привыкнуть.

И вообще приятно, когда любой итальянский тренер выигрывает титул, причем не только в Англии. Например, Анчелотти в «Баварии». У нас есть и другой тренер, которого я очень хорошо знаю. Массимо Каррера, он побеждает в России. В прошлом году он работал моим ассистентом», – приводит The Telegraph слова Конте.

Добавим, что ранее премьер-лигу в Англии выигрывали Карло Анчелотти с «Челси», Роберто Манчини с «Манчестер Сити» и Клаудио Раньери с «Лестером».

Матч «Челси» – «Мидлсбро» пройдет 8 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – 22:00 (мск).

Матч

Челси - Мидлсбро

Место и дата

08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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