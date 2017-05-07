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Алексис Санчес: О своем будущем поговорю с Венгером по окончании сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес пока не готов заявить о том, где он проведет следующий сезон. 

- Мы говорили, что вместе с тренером сядем и обсудим, что будет, и что мы собираемся делать. Что будет лучше для клуба, для меня и для него. Мы поговорим, как только закончится сезон, потому что, если я буду говорить сейчас, то это отвлечет меня от того, чего я хочу добиться — попасть в Лигу Чемпионов и выиграть Кубок Англии, - заявил Санчес.

Ранее сообщалось, что агент 28-летнего футболиста провел консультации с мюнхенской «Баварией», которая намерена усилить свою группу атаки будущим летом.

В то же время Арсен Венгер не хотел бы продавать Санчеса в одну из команд АПЛ. Действующий контракт чилийца с «канонирами» истекает в 2018 году.

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