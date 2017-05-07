Альберт Туменов: К бою против Алфая готовлюсь в Кабардино-Балкарии

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, что к поединку против Марсело Алфая готовится в родной Кабардино-Балкарии.

- 20 мая вы проведете бой против бразильца Марсело Алфая на турнире ACB 61 в Санкт-Петербурге. Как себя чувствуете, как проходит ваша подготовка?

- Чувствую себя хорошо. Тренировочный процесс подходит к завершающей стадии. К бою готов. Тренировки проходят в Кабардино-Балкарии в клубе «Бастион».

- Вы провели в UFC восемь поединков и одержали в них пять побед. Почему покинули организацию и подписали контракт с российским промоушеном ACB?

- UFC предлагал мне продлить контракт, но их условия меня не устроили. Решил, что в данный момент нужно идти другим путем. Лига ACB была заинтересована во мне и сделала хорошее предложение.