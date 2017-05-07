Альберт Туменов: К бою против Алфая готовлюсь в Кабардино-Балкарии
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, что к поединку против Марсело Алфая готовится в родной Кабардино-Балкарии.
- 20 мая вы проведете бой против бразильца
Марсело Алфая на турнире ACB
61 в Санкт-Петербурге. Как себя
чувствуете, как проходит ваша подготовка?
- Чувствую себя хорошо. Тренировочный процесс подходит к завершающей стадии. К бою готов. Тренировки проходят в Кабардино-Балкарии в клубе «Бастион».
- Вы провели в UFC восемь
поединков и одержали в них пять побед.
Почему покинули организацию и подписали
контракт с российским промоушеном ACB?
- UFC предлагал мне продлить контракт, но их условия меня не устроили. Решил, что в данный момент нужно идти другим путем. Лига ACB была заинтересована во мне и сделала хорошее предложение.