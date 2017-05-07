Телеканал HBO официально представил бой Головкин - Альварес (видео)
Американский телеканал HBO официально анонсировал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.
The biggest fight in boxing has been made. 9/16 #CaneloGGG Middleweight Championship Fight pic.twitter.com/0cZ8lnXbgi— HBOboxing (@HBOboxing) 7 мая 2017 г.
Как и сообщалось ранее, поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.
Напомним, сегодня утром Сауль уверенно победил по очкам соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал непростую победу в Нью-Йорке над американцем Дэниелом Джейкобсом.
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