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Телеканал HBO официально представил бой Головкин - Альварес (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский телеканал HBO официально анонсировал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

Как и сообщалось ранее, поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Напомним, сегодня утром Сауль уверенно победил по очкам соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал непростую победу в Нью-Йорке над американцем Дэниелом Джейкобсом.

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