Альберт Туменов: В UFC стараются продвигать местных бойцов
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, почему покинул UFC и подписал контракт с ACB.
- UFC предлагал соглашение
с ухудшением финансовых условий?
- Да. Мы хотели, чтобы новый контракт, хотя бы, был на условиях таким же, как и прошлый. Но UFC ухудшил условия. В итоге мы решили, что нужно оттуда уйти.
- А с чем связаны такие решения руководителей
американского промоушена? Вы являлись
одним из самых ярких бойцов, даже несмотря
на два последних поражения.
- В этой организации есть менее зрелищные бойцы… Есть те, кто проигрывает и пять боев… Для российских бойцов там выступать сложновато. Это все-таки американская организация. Они стараются продвигать своих. Бойцы из России не приносят много денег промоушену. Им не интересно продвигать россиян.
- На данный момент ваша цель — стать
чемпионом ACB?
- Да.