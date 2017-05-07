Альберт Туменов: В UFC стараются продвигать местных бойцов

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, почему покинул UFC и подписал контракт с ACB.

- UFC предлагал соглашение с ухудшением финансовых условий?

- Да. Мы хотели, чтобы новый контракт, хотя бы, был на условиях таким же, как и прошлый. Но UFC ухудшил условия. В итоге мы решили, что нужно оттуда уйти.

- А с чем связаны такие решения руководителей американского промоушена? Вы являлись одним из самых ярких бойцов, даже несмотря на два последних поражения.

- В этой организации есть менее зрелищные бойцы… Есть те, кто проигрывает и пять боев… Для российских бойцов там выступать сложновато. Это все-таки американская организация. Они стараются продвигать своих. Бойцы из России не приносят много денег промоушену. Им не интересно продвигать россиян.

- На данный момент ваша цель — стать чемпионом ACB?

- Да.