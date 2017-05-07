Альберт Туменов: В лиге ACB нет «мешков»

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал о своем следующем сопернике Марсело Алфая, с которым ему предстоит встретиться 20 мая на турнире ACB 61.

- Рассматриваете вариант возвращения в UFC? Вам всего 25 лет.

- Я не планировал покидать организацию. Посмотрим, что будет в будущем. Сейчас надо провести три поединка в ACB и завоевать пояс чемпиона. Потом посмотрим.

- Оцените организацию ACB и ростер бойцов полусреднего веса в этом промоушене.

- Слышал, что на данный момент ACB занимает третье место в мире среди всех организаций. В каждой весовой категории имеются топовые бойцы, очень много известных российских спортсменов. Это меня очень зацепило. В лиге нет «мешков», которых привозят, чтобы набить рекорды. Мой следующий соперник Марсело Алфая — очень опытный боец. Он один из самых опасных соперников в моем весе. Полусредняя весовая категория очень хорошо укомплектована в ACB. Вообще, в любой организации — это самый конкурентный дивизион. Легко точно не будет.