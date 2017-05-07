Альберт Туменов: Со мной связывались многие организации, но условия ACB понравились больше
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов — о том, почему подписал контракт с ACB.
- С вами выходили на связь другие
промоутерские компании?
- Со мной связывались, но не хотел бы много об этом говорить. Условия ACB мне понравились больше.
- Глава организации Майрбек Хасиев
считается очень справедливым, но в то
же время строгим управленцем. Вы с ним
знакомы лично?
- Мы недавно познакомились с ним на одной из пресс-конференций. Он очень приятный человек, справедливый, что очень важно для организации.
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