Альберт Туменов: Со мной связывались многие организации, но условия ACB понравились больше

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов — о том, почему подписал контракт с ACB.

- С вами выходили на связь другие промоутерские компании?

- Со мной связывались, но не хотел бы много об этом говорить. Условия ACB мне понравились больше.

- Глава организации Майрбек Хасиев считается очень справедливым, но в то же время строгим управленцем. Вы с ним знакомы лично?

- Мы недавно познакомились с ним на одной из пресс-конференций. Он очень приятный человек, справедливый, что очень важно для организации.