Уве Крупп: Матч с Россией будет для сборной Германии отличной проверкой
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо», бывший главный тренер сборной Германии Уве Крупп поделился ожиданиями от матча немцев со сборной России на чемпионате мира-2017.
- Для нас матч с Россией будет отличной проверкой. Сборная России классная команда, что было видно по ее игре со шведами.
Мы неплохо начали турнир, что наша команда показала в том числе и с командой Швеции. У шведов отличная команда, однако немцам удавалось возвращаться в игру, дважды сравнивая счет. Да, шведы реализовали немало своих моментов, но сборная Германии сражалась, пыталась реализовать свои шансы, - заявил Крупп.
Матч Германия - Россия состоится в Кельне 8 мая.
Матч
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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