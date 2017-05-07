ЦСКА - «Астана». Видеотрансляция матча. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча второго матча ¼ финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».
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|Италия1 : 6Россия
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|Оренбург0 : 0Краснодар
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|Арсенал- : -Манчестер Юнайтед
|Теннис
|Шарапова4:6, 3:1Лючич-Барони
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|Рубин- : -Уфа
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|Зенит- : -Терек
|Конта6:3, 5:7, 4:6Зигемунд
|Дэвис6:3, 4:6, 7:6Пуиг
|Конюх7:5, 3:6Младенович
|Гарсия2:2Ванг
|Векич6:3, 2:1Путинцева
|Никулеску0:0Возняцки
|Гёргес- : -Дуке-Марино
|Контавейт- : -Вандевеге
|Ларссон- : -Скьявоне
|Плишкова- : -Халеп
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча второго матча ¼ финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».