Альберт Туменов: Американские фанаты ММА уважают российских бойцов
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что уровень российских промоутерских компаний за последние пять лет очень сильно вырос.
- Вы несколько лет дрались в сильнейшей
лиге мира. Теперь будете выступать в
России. Разница бросается в глаза?
- Сейчас не могу сравнивать. 20 мая подерусь в Петербурге, потом отвечу на этот вопрос. Давно не дрался в России. Мне кажется, что ММА в России развивается быстро, наши промоушены тоже растут. Пять лет назад была огромная разница.
- Как американские фанаты ММА относятся
к российским бойцам?
- Очень хорошо. Уважают. Они знают, что люди из России крепкие. Нет никакого плохого отношения, даже наоборот.
- То есть, никакого свиста не было во
время ваших выступлений?
- Если ты показываешь зрелищный бой, зал будет тебя поддерживать. Неважно, из России боец или нет. На национальность не смотрят.
Альберт Туменов: Во время моих поединков в США свиста от американцев не слышал