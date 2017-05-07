Альберт Туменов: Американские фанаты ММА уважают российских бойцов

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что уровень российских промоутерских компаний за последние пять лет очень сильно вырос.

- Вы несколько лет дрались в сильнейшей лиге мира. Теперь будете выступать в России. Разница бросается в глаза?

- Сейчас не могу сравнивать. 20 мая подерусь в Петербурге, потом отвечу на этот вопрос. Давно не дрался в России. Мне кажется, что ММА в России развивается быстро, наши промоушены тоже растут. Пять лет назад была огромная разница.

- Как американские фанаты ММА относятся к российским бойцам?

- Очень хорошо. Уважают. Они знают, что люди из России крепкие. Нет никакого плохого отношения, даже наоборот.

- То есть, никакого свиста не было во время ваших выступлений?

- Если ты показываешь зрелищный бой, зал будет тебя поддерживать. Неважно, из России боец или нет. На национальность не смотрят.