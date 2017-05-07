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Игроки «Суонси» оплатят болельщикам 3000 билетов на гостевой матч с «Сандерлендом»

Источник:  BBCКомментарии

Игроки «Суонси» покроют болельщикам стоимость трех тысяч билетов на матч 37-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом». Об этом сообщил главный тренер «лебедей» Пол Клемент после победы над «Эвертоном» (1:0) в субботу.

«Леон Бриттон предложил, чтобы игроки заплатили за билеты болельщиков. И посчитал, что это отличная идея.

Поведение Леона было фантастическим с момента моего прихода в клуб. Он не выходил на поле до матча со «Сток Сити», но при этом оставался профессионалом и поддерживал игроков даже не будучи в составе.

Он помогал мне как капитан команды, а потом вышел на поле и сделал свою работу. У него отличная связь с болельщиками. За этим приятно наблюдать», – приводит BBC слова Клемента.

Напомним, Бриттон выступает за «Суонси» с 2002 года с перерывом в один сезон (2010/2011), когда он уходил в «Шеффилд Юнайтед».

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