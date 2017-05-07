Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвиняют в подмене допинг-проб
Действующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) норвежец Свейн Арне Хансен обвиняется в подмене допинг-проб спортсменов в 1980-е годы.
По словам известного шведского легкоатлета Патрика Шеберга, Хансен просил «чистых» атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты. С каждой подобной операции функционер получил от 500 до 1000 долларов США.
В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шебергу судом, если тот не откажется от своих слов или не предоставит убедительных доказательств своих заявлений.
В то же время бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне-Лизе Хаммер, которая работала с Хансеном, подтвердила обвинения Шеберга.
Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.
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