Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвиняют в подмене допинг-проб

В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шебергу судом, если тот не откажется от своих слов или не предоставит убедительных доказательств своих заявлений.

В то же время бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне-Лизе Хаммер, которая работала с Хансеном, подтвердила обвинения Шеберга.

Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.



