Турнир WTA в Мадриде. Шарапова - Лючич-Барони. Онлайн

Сегодня Мария Шарапова играет свой первый матч на турнире WTA в Мадриде, где ей была предоставлена wild card.

Следить за текстовой трансляцицей матча россиянки с Мирьяной Лючич-Барони вы можете здесь.

Напомним, на первом после возвращения в WTA-тур турнире (в Штутгарте) Мария Шарапова дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.