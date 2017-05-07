Турнир WTA в Мадриде. Шарапова - Лючич-Барони. Онлайн
Сегодня Мария Шарапова играет свой первый матч на турнире WTA в Мадриде, где ей была предоставлена wild card.
Следить за текстовой трансляцицей матча россиянки с Мирьяной Лючич-Барони вы можете здесь.
Напомним, на первом после возвращения в WTA-тур турнире (в Штутгарте) Мария Шарапова дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.
Матч
Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 3:1 2-й сет
Место и дата
07 мая 13:45, , Текстовая трансляция
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