«Зенит» сыграл вничью с «Тереком» в первенстве молодежных составов. Игрока петербуржцев увезли на скорой
«Зенит»-м в матче
27-го тура первенства молодежных составов сыграл вничью с «Тереком»-м со счетом
1:1.
У петербуржцев отличился Руслан Казаков, у грозненцев –
Турпал Мальсагов. На 74-й минуте встречи после столкновения в штрафной гостей
игрока «Зенита» Никиту Каккоева увезли на машине скорой помощи.
Напомним, в 28-м туре петербуржцы 12 мая сыграют на выезде с
«Крыльями Советов», молодежка клуба из Грозного в тот же день встретится с «Томью»-м.
«Зенит»-м набрал 51 очко и остался на третьем месте турнирной таблицы молодежного первенства. Вторым идет «Спартак»-м, в активе которого 59 баллов, лидирует ЦСКА-м с 62 очками. «Терек»-м с 47 баллами занимает четвертое место.
Матч
Зенит (мол) - Терек (мол) - 1:1 (0:0)
Место и дата
07 мая 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция