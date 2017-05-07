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«Зенит» сыграл вничью с «Тереком» в первенстве молодежных составов. Игрока петербуржцев увезли на скорой

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит»-м в матче 27-го тура первенства молодежных составов сыграл вничью с «Тереком»-м со счетом 1:1.

У петербуржцев отличился Руслан Казаков, у грозненцев – Турпал Мальсагов. На 74-й минуте встречи после столкновения в штрафной гостей игрока «Зенита» Никиту Каккоева увезли на машине скорой помощи.

Напомним, в 28-м туре петербуржцы 12 мая сыграют на выезде с «Крыльями Советов», молодежка клуба из Грозного в тот же день встретится с «Томью»-м.

«Зенит»-м набрал 51 очко и остался на третьем месте турнирной таблицы молодежного первенства. Вторым идет «Спартак»-м, в активе которого 59 баллов, лидирует ЦСКА-м с 62 очками. «Терек»-м с 47 баллами занимает четвертое место.

Матч

Зенит (мол) - Терек (мол) - 1:1 (0:0)

Место и дата

07 мая 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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