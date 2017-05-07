Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА

10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.

Гостями форума стали: Хорхе Кампос (Мексика), Роналдиньо (Бразилия), Алексей Смертин (Россия), Карлос Вальдеррама (Колумбия), Кафу (Бразилия), Давид Трезеге (Франция), Джей Джей Окоча (Нигерия), Мичел Сальгадо (Испания), Пабло Аймар (Аргентина), Диего Марадона (Аргентина), Карл-Хайнц Ридле (Германия), Звонимир Бобан (Хорватия).

В числе гостей форума также и издатель «Советского спорта» Сергей Колушев.

В повестке дня заседания: отчет о деятельности ФИФА, в том числе подготовка к чемпионату мира 2018 года в России, отчет о финансовой деятельности организации, выборы в комитеты ФИФА и обсуждение заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026.

Отметим, что 68-й конгресс ФИФА пройдет в 2018 году в Москве.