Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 6Россия
Футбол  Оренбург0 : 0Краснодар
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Юнайтед
Теннис  Шарапова4:6, 3:1Лючич-Барони
Футбол  Рубин- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.

Гостями форума стали: Хорхе Кампос (Мексика), Роналдиньо (Бразилия), Алексей Смертин (Россия), Карлос Вальдеррама (Колумбия), Кафу (Бразилия), Давид Трезеге (Франция), Джей Джей Окоча (Нигерия), Мичел Сальгадо (Испания), Пабло Аймар (Аргентина), Диего Марадона (Аргентина), Карл-Хайнц Ридле (Германия), Звонимир Бобан (Хорватия).

В числе гостей форума также и издатель «Советского спорта» Сергей Колушев.

В повестке дня заседания: отчет о деятельности ФИФА, в том числе подготовка к чемпионату мира 2018 года в России, отчет о финансовой деятельности организации, выборы в комитеты ФИФА и обсуждение заявки США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026.

Отметим, что 68-й конгресс ФИФА пройдет в 2018 году в Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Апелляционный комитет ФИФА отменил четырехматчевую дисквалификацию МессиКак сообщает пресс-служба ФИФА, апелляционный комитет спортивной организации удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси, о дисквалификации игрока.Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то даЧемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной ЧилиНападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.Сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге ФИФАКак сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России осталась на 61-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте спортивной организации.Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для РоссииПрезидент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Кубка России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.Давид Трезеге: «Ювентус» – фаворит в матчах с «Монако»Бывший форвард «Ювентуса» и «Монако» Давид Трезеге поделился ожиданиями от матчей этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов.День в истории. Алексею Смертину исполнилось 42 годаСегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Алексей Смертин. Ему исполнилось 42 года.Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.Комиссия по этике ФИФА начала новое расследование в отношении ИнфантиноКомиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино, сообщает Spiegel.Член комитета ФИФА по аудиту Лай признал, что получал взяткиПрезидент Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признан виновным в получении взятки при выборах президента ФИФА 2011 года.Российские арбитры не будут работать на матчах Кубка конфедерацийСтали известны имена арбитров, назначенные на Кубок конфедераций, который состоится в 2017 году в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.Директор по проведению соревнований ФИФА: «Зенит» заверяет, что с полем на новом стадионе все будет хорошоДиректор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит оценил состояние футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.Генсекретарь ФИФА: Наши оценки стоимости телеправ и предложения от российских каналов стоят далеко друг от другаГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о переговорах с российскими телеканалами по поводу прав на трансляции матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира.Россия – Португалия. На матч Кубка конфедераций проданы все билетыГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который пройдет в Москве, были проданы все билеты.Генсек ФИФА: Люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, увидят нечто потрясающееГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о ходе подготовки России к чемпионату мира 2018 года.Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»Московское «Динамо» объявило о создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мираВ пресс-службе ФИФА ответили американскому сенатору Ричарду Блюменталю, который ранее направил письмо президенту спортивной организации Джани Инфантино с просьбой лишить Россию чемпионата мира.Пенсию дают? Нет, билеты! Как в Москве открыли билетный центр ФИФАПенсию дают? Нет, билеты! Как в Москве открыли билетный центр ФИФАВ преддверии Кубка конфедераций в Москве открылся главный билетный центр ФИФА.Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имиджПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал непростую финансовую ситуацию, с которой столкнулись высшие чиновники ФИФА.ФИФА поздравила московский «Спартак» с 95-летиемМеждународная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.
Баскетбол
ЦСКА - «Астана». Видеотрансляция матча. Онлайн
MMA
Альберт Туменов: Американские фанаты ММА уважают российских бойцов
Легкая атлетика
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвиняют в подмене допинг-проб
Хоккей
Уве Крупп: Матч с Россией будет для сборной Германии отличной проверкой
все новости
Роналдиньо
Роналдиньовсе новости
Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости
Давид Трезеге
Давид Трезегевсе новости
Мичел Сальгадо
Мичел Сальгадовсе новости
Пабло Аймар
Пабло Аймарвсе новости
Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадонавсе новости
ФИФА
ФИФА