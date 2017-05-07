Комова возобновила тренировки на базе сборной России
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила о том, что титулованная гимнастка Виктория Комова после длительного перерыва возобновила тренировки и сейчас готовится к соревнованиям на подмосковной базе «Озеро Круглое».
- Комова вернулась на «Озеро Круглое» и возобновила тренировки, – рассказала Родионенко.
Однако отец гимнастки Александр Комов подчеркнул, что говорить о полном восстановлении спортсменки после травм пока преждевременно.
- На «Озере Круглом» условия для восстановления куда лучше, чем где-либо еще, поэтому мы надеемся, что процесс пойдет гораздо быстрее, – сказал Комов.
Напомним, на Олимпийских играх-2012 в Лондоне уроженка Воронежа Виктория Комова завоевала две серебряные медали.
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