Олег Борисов: Многие говорят, что у Каламова есть хороший шанс поймать меня на болевой

Боец смешанного стиля Олег Борисов - о проведении поединка против опытного грепплера и вероятности вновь попасться на болевой или удушающий.

Свой следующий поединок Олег Борисов проведет на турнире АСВ 61, его соперником станет - Мурад Каламов.

«Многие говорят про моего соперника, что у него есть хороший шанс поймать меня на болевой. Если честно, не совсем понимаю, что это значит. Я также работаю во всех аспектах – в партере в стойке и так далее. Так что у меня шанс поймать его на болевой ничуть не меньше. Ну да, он хороший грепплер, но что дальше? И да, в прошлом бою я попался на удушающий, но была проведена работа над ошибками. Поэтому, у меня совершенно нет никаких опасений на этот счет. Я просто выйду и буду делать свою работу», - сказал Борисов.