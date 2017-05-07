Павел Яковлев: У «Локомотива» эмоциональный подъем, но он потратил много сил для завоевания Кубка России

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 27-м туре чемпионата России.

- То, что железнодорожники перед приездом в Дагестан выиграли трофей - это плюс или же минус?

- Ну, конечно, эмоциональный подъем у железнодорожников есть, но опять же они потратили много сил для завоевания трофея. Поэтому тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Главное зависит оттого, как мы подойдем к этой игре. Давно уже «Анжи» не радовал болельщиков на своей домашней арене.

- В чем состоит главное оружие команды Юрия Семина? Смогли определить во время просмотра кубковой игры?

- В первую очередь, отмечу индивидуальное мастерство футболистов, но команда, в целом, не стабильна.

- Как оцениваете собственное состояние перед матчем?

- Хорошо себя чувствую.

Игра пройдет в понедельник, начало - в 17:00 мск.