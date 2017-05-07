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Павел Яковлев: У «Локомотива» эмоциональный подъем, но он потратил много сил для завоевания Кубка России

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 27-м туре чемпионата России.

- То, что железнодорожники перед приездом в Дагестан выиграли трофей - это плюс или же минус?
- Ну, конечно, эмоциональный подъем у железнодорожников есть, но опять же они потратили много сил для завоевания трофея. Поэтому тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Главное зависит оттого, как мы подойдем к этой игре. Давно уже «Анжи» не радовал болельщиков на своей домашней арене.

- В чем состоит главное оружие команды Юрия Семина? Смогли определить во время просмотра кубковой игры?
- В первую очередь, отмечу индивидуальное мастерство футболистов, но команда, в целом, не стабильна.

- Как оцениваете собственное состояние перед матчем?
- Хорошо себя чувствую.

Игра пройдет в понедельник, начало - в 17:00 мск.

Матч

Анжи - Локомотив

Место и дата

08 мая 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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