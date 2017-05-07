Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед»
Сегодня «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Букмекеры считают фаворитами встречи хозяев поля. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2,05. Котировки на победу «Манчестер Юнайтед» - 3,57. На ничью - 3,55.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени в Лондоне.
Матч
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция
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