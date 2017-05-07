Александр Мирзоян: Как можно в чем-то обвинять Карреру? Это был чисто рабочий момент

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян считает, что главного тренера красно-белых Массимо Карреру нельзя осуждать за отказ от общения с журналистами после матча 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).



- Он главный тренер команды, может быть, в этот момент у него были другие взгляды на то, идти ему с командой праздновать победу или нет. Думаю, он пошел в раздевалку, чтобы осмыслить игру, что-то донести до футболистов, ему необязательно идти к трибунам, он же постоянно находится в работе, ведет анализ игры. Просто нашли повод обсудить или написать что-то, но как можно осуждать человека, когда он работает в этот момент? Не понимаю, как можно за это его в чем-то обвинять, ведь это был чисто рабочий момент, - заявил Мирзоян ТАСС.

Напомним, что Каррера отказался от общения с журналистами после матча.

- Вынужден извиниться, но Каррера сегодня не придет на послематчевую пресс-конференцию, - сказал после игры пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. - Почему? Об это вы его сами спросите после следующего матча.