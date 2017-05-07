Сборная Канады разгромила Словению на чемпионате мира, Маккиннон оформил хет-трик

Сборная Канады уверенно переиграла команду Словении (7:2) на чемпионате мира-2017.

Напомним, «кленовые листья» начали турнир 5 мая в Париже с победы над чехами (4:1).

Сегодня в их составе солировал молодой форвард «Колорадо» Нэйт Маккиннон. На его счету хет-трик и одна результативная передача. Тремя «ассистами» отметился проспект «Филадельфии» Трэвис Конечны.

Ворота канадцев защищал Чад Джонсон.



8 мая действующие чемпионы мира встретятся с командой Белоруссии, а словенцы на следующий день сразятся со сборной Норвегии.