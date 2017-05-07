Сборная Канады разгромила Словению на чемпионате мира, Маккиннон оформил хет-трик
Сборная Канады уверенно переиграла команду Словении (7:2) на чемпионате мира-2017.
Напомним, «кленовые листья» начали турнир 5 мая в Париже с победы над чехами (4:1).
Сегодня в их составе солировал молодой форвард «Колорадо» Нэйт Маккиннон. На его счету хет-трик и одна результативная передача. Тремя «ассистами» отметился проспект «Филадельфии» Трэвис Конечны.
Ворота канадцев защищал Чад Джонсон.
8 мая действующие чемпионы мира встретятся с командой Белоруссии, а словенцы на следующий день сразятся со сборной Норвегии.
Матч
Словения - Канада - 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)
Голы:
Бэрри (Симмондс, Конечны), 4:30 (0:1). Маккиннон (Скиннер, Бэрри), 14:36 (0:2). Пойнт (Конечны), 16:14 (0:3). Маккиннон (Жиру, Де Хаан), 24:44 (0:4). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 25:43 (0:5 - бол.). Муршак (Саболич, Претнар), 35:44 (1:5). Марнер (Конечны), 37:11 (1:6). Скиннер (Бэрри, Маккиннон), 47:07 (1:7). Урбаш (Краньич, Претнар), 57:55 (2:7).
Место и дата
07 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция