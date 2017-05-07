Крэйг Шекспир: Моей задачей было возглавить «Лестер» до конца сезона, после этого мы сядем и все обсудим
Главный тренер «Лестера»
Крэйг Шекспир после матча 36-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (3:0)
высказался о своем будущем.
«Я доволен результатом. Игра получилась не слишком хорошей,
но самое главное – это итоговый счет и еще один сухой матч, – приводит BBC слова Шекспира. – Когда я
принял команду, самым важным было стать конкурентными, подняться в таблице и
никогда не ставить задач по набранным очкам.
Теперь мы обезопасили себя от вылета. В футболе нужно стараться побеждать в каждом матче. Конечно, это сложно, но мы можем быть довольны тем, чего добились. 22 очка в 10 матчах – это неплохой показатель, хотя вся заслуга принадлежит игрокам.
Моей задачей было поработать до конца сезона. После этого мы сядем и все обсудим. Больше мне ничего не говорили».
Добавим, что «Лестер» занимает девятое место в премьер-лиге и имеет шанс подняться на восьмое, опередив «Вест Бромвич».
Напомним, Шекспир возглавил «Лестер» в феврале после отставки итальянца Клаудио Раньери.
Матч
Лестер Сити - Уотфорд - 3:0 (1:0)
Голы
Ндиди 39 (1:0). Марез 58 (2:0). Олбрайтон 90 (3:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань, Симпсон, Хут, Дринкуотер (Кинг, 67), Олбрайтон, Ндиди, Марез (Грэй, 78), Окадзаки (Слимани, 63), Варди
Уотфорд: Гомес, Кабаселе (Суньига, 72), Янмат, Мариаппа, Прёдль, Капу (Дини, 67), Клеверли, Дукуре, Окака Чука, Ньянг (Перейра Д., 84), Амрабат
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
06 мая 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция