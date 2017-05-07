Крэйг Шекспир: Моей задачей было возглавить «Лестер» до конца сезона, после этого мы сядем и все обсудим

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир после матча 36-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (3:0) высказался о своем будущем.

«Я доволен результатом. Игра получилась не слишком хорошей, но самое главное – это итоговый счет и еще один сухой матч, – приводит BBC слова Шекспира. – Когда я принял команду, самым важным было стать конкурентными, подняться в таблице и никогда не ставить задач по набранным очкам.

Теперь мы обезопасили себя от вылета. В футболе нужно стараться побеждать в каждом матче. Конечно, это сложно, но мы можем быть довольны тем, чего добились. 22 очка в 10 матчах – это неплохой показатель, хотя вся заслуга принадлежит игрокам.

Моей задачей было поработать до конца сезона. После этого мы сядем и все обсудим. Больше мне ничего не говорили».

Добавим, что «Лестер» занимает девятое место в премьер-лиге и имеет шанс подняться на восьмое, опередив «Вест Бромвич».

Напомним, Шекспир возглавил «Лестер» в феврале после отставки итальянца Клаудио Раньери.