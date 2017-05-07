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Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по каратэ

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России по каратэ завоевала четыре медали - одну серебряную и три бронзовые - на чемпионате Европы, которые завершился в турецком Коджаэли.

Сегодня российская мужская ката-группа заняла третье место. В ее составе выступали Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников.

Золотые медали завоевали испанцы, вторыми стали итальянцы.

Накануне серебро завоевал Александр Гутник в дисциплине кумитэ в весовой категории до 67 кг, бронзовые медали также в активе Дениса Денисенко (кумитэ, до 84 кг) и Иванны Зайцевой (кумитэ, свыше 68 кг).

В общекомандном зачете сборная России заняла девятое место. Первыми стали турки (4-4-6), вторыми - итальянцы (3-3-2), третьими - испанцы (3-0-2).

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