«Краснодар» уступил в гостях «Оренбургу» (видео)

Футболисты «Оренбурга» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче 27-го тура РФПЛ со счетом 1:0.

Единственный точный удар в этой встрече на счету грузинского нападающего «Оренбурга» Элгуя Лобжанидзе.

После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице РФПЛ. «Краснодар», имея в активе 45 очков, занимает четвертое место в чемпионате.

В следующем туре 7 мая подопечные Роберта Евдокимова в гостях сыграют с «Локомотивом». В тот же день «Краснодар» на выезде встретится с «Уралом».