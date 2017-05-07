«Краснодар» уступил в гостях «Оренбургу» (видео)
Футболисты «Оренбурга» на своем поле переиграли «Краснодар» в матче 27-го тура РФПЛ со счетом 1:0.
Единственный точный удар в этой встрече на счету грузинского нападающего «Оренбурга» Элгуя Лобжанидзе.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcorenburg#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #ОренбургКраснодар 1:0 49' Элгуджа Лобжанидзе pic.twitter.com/6tieCX1kN5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 мая 2017 г.
После этой игры «Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице РФПЛ. «Краснодар», имея в активе 45 очков, занимает четвертое место в чемпионате.
В следующем туре 7 мая подопечные Роберта Евдокимова в гостях сыграют с «Локомотивом». В тот же день «Краснодар» на выезде встретится с «Уралом».
Матч
Оренбург - Краснодар - 1:0 (0:0)
Голы
Лобжанидзе 49 (1:0).
Состав
Оренбург: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 90), Георгиев, Сиваков, Драгун, Афонин, Воробьёв (Бреев, 74), Лобжанидзе, Григорьев (Нехайчик, 67)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Каборе, Классон (Подберёзкин, 69), Петров (Лаборде, 77), Газинский, Смолов, Жигулёв, Вандерсон (Перейра, 55)
Предупреждения:
Парняков, 40; Афонин, 41; Руденко, 87 - Смолов, 38; Вандерсон, 39; Газинский, 51
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
07 мая 14:00, Газовик, Текстовая трансляция