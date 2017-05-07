«Автомобилист» подписал защитника Егоршева и нападающего Миловзорова

«Автомобилист» подписал контракты с защитником Станиславом Егоршевым и нападающим Егором Миловзоровым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения рассчитаны на два года.

29-летний Егоршев в минувшем сезоне выступал за «Торпедо». В 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал восемь (2+6) очков. Также он провел пять матчей в плей-офф.

29-летний Миловзоров начинал сезон в «Нефтехимике», затем перешел в «Сибирь». В 33 матчах он набрал 16 (4+12) очков.