Марк Уэббер: Вандорн проходит отличное обучение, его ждет очень хорошая карьера

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о ситуации в «Макларене» и будущем бельгийца Стоффеля Вандорна.

«Перед ним стоит сложная задача, но таким образом ему говорят «Добро пожаловать в Формулу-1», – приводит Crash.Net слова Уэббера. – Мне очень нравится Стоффель. Видно, что у него есть голова на плечах. Думаю, для своего возраста он все отлично понимает. Впереди его ждет очень-очень хорошая карьера.

Он не осознает еще, но в этой сложной ситуации он проходит отличное обучение. Фернандо (Алонсо) сейчас лидер команды, он руководит «Маклареном». И Стоффель может учиться у него».

Напомним, в четырех гонках сезона Алонсо и Вандорн не набрали ни одного очка. А «Макларен» продолжает испытывать трудности с мотором «Хонда».