«Алавес» обыграл «Атлетик»
Матч 36-го
тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетиком» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».
В составе
победителей отличился Тео Эрнандес. «Алавес» набрал 51 очко и занимает девятое
место. У «Атлетика» 62 очка и шестое место.
Чемпионат
Испании. Примера
36-й тур
Матч
Голы
Эрнандес 54 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Эли, Феддал, Камараса (Собрино, 67), Эдгар (Алексис, 85), Гарсия М., Дейверсон, Фемения, Гомес (Токеро, 74)
Атлетик: Арризабалага, Балензиага (Лекуе, 66), Лапорт, Сан Хосе, Альварес, Беньят (Рико, 79), де Маркос, Гарсия, Уильямс (Мерино, 85), Муньяин, Адурис
Предупреждения:
Дейверсон, 36 - Балензиага, 15; Муньяин, 41; Сан Хосе, 56; Лапорт, 84
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
07 мая 13:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция