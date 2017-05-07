Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Юнайтед
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Рубин0 : 0Уфа
Футбол  Зенит- : -Терек
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Алавес» обыграл «Атлетик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».

В составе победителей отличился Тео Эрнандес. «Алавес» набрал 51 очко и занимает девятое место. У «Атлетика» 62 очка и шестое место.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Алавес - Атлетик - 1:0 (0:0)

Голы

Эрнандес 54 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Эли, Феддал, Камараса (Собрино, 67), Эдгар (Алексис, 85), Гарсия М., Дейверсон, Фемения, Гомес (Токеро, 74)

Атлетик: Арризабалага, Балензиага (Лекуе, 66), Лапорт, Сан Хосе, Альварес, Беньят (Рико, 79), де Маркос, Гарсия, Уильямс (Мерино, 85), Муньяин, Адурис

Предупреждения:

Дейверсон, 36 - Балензиага, 15; Муньяин, 41; Сан Хосе, 56; Лапорт, 84

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

07 мая 13:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слуцкий может возглавить «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может сменить итальянца Антонио Конте в «Челси», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британские интернет-ресурсы.«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренераВице-президент «Барселоны» Жорди Местре подтвердил, что клуб уже нашел преемника Луиса Энрике на посту главного тренера команды.Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.Примера. 36-й тур. «Алавес» – «Атлетик», «Валенсия» – «Осасуна» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Реал» на выезде разгромил «Гранаду», Мората и Хамес забили дваждыМатч 36-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Реала».Голы Месси, Суареса и Неймара принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Барселоны».«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голу СауляМатч 36-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Эйбаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Атлетико».«Спортинг» обыграл «Лас-Пальмас»Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Спортинга».Воро покинет пост главного тренера «Валенсии»Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро сообщил о том, что он покинет свой пост по завершении текущего сезона.Месси готов продлить контракт с «Барселоной»Аргентинский форвард Лионель Месси достиг договоренности о продлении контракта с «Барселоной», сообщает газета Marca.План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Наставник «Атлетика» Вальверде ожидает приглашения в «Барселону»Главный тренер «Атлетика» (Бильбао) Эрнесто Вальверде рассчитывает возглавить «Барселону» по окончании сезона.«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничьюМатч 36-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реал Сосьедадом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Победа России по буллитам, Овечкин в третьем звене, Месси и «Барселона» не договорились. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Месси отклонил предложение «Барселоны» по контракту с зарплатой 30-35 млн евро в год«Барселона» ведет переговоры по контракту с нападающим Лионелем Месси. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению.Перенесенный матч «Сельта» – «Реал» состоится за четыре дня до последнего тура чемпионата ИспанииСтала известна дата проведения перенесенного матча 21-го тура чемпионата Испании «Сельта» - «Реал».Алессандро Неста: Симеоне нужно уходить из «Атлетико»Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста посоветовал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне сменить клуб в ближайшее межсезонье.Огнестрельное дерби. Фанат «Барсы» обстрелял болельщиков «Эспаньола»Огнестрельное дерби. Фанат «Барсы» обстрелял болельщиков «Эспаньола»29 апреля в рамках 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» в дерби обыграла «Эспаньол».Мората решил покинуть «Реал», «МЮ» и «Челси» ведут борьбу за игрокаКак сообщает AS, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората обдумывает предложения от других команд.Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.
Футбол
«Удинезе» и «Аталанта» сыграли вничью
Баскетбол
ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»
Футбол
«Алавес» обыграл «Атлетик»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» - УНИКС. Видеотрансляция матча. Онлайн
все новости
Атлетик
Атлетиккалендарьстатистика
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости