ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»
ЦСКА дома обыграл «Астану» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Счет встречи – 96:74 (22:16, 23:16, 25:19, 26:23).
Самым
результативным игроком встречи стал защитник гостей Роберт Лоури,
набравший 19 очков.
Видеотрансляцию игры можно было посмотреть на сайте «Советского спорта».
Армейцы повели в серии со счетом 2-0. Следдующая игра пройдет в Астане 10 мая.
Матч
Место и дата
07 мая 14:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически