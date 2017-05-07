Шарапова обыграла Лючич-Барони на старте турнира в Мадриде
Российская
теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.
В первом круге 30-летняя Шарапова в трех сетах нанесла поражение Мирьяне Лючич-Барони из Хорватии (4:6, 6:4, 6:0).
Отметим, что 35-летняя Лючич-Барони, сенсационно дошедшая до полуфинала Australian Open, занимает 20-е место в рейтинге WTA.
Теперь во втором круге Шарапова сыграет с Эжени Бушар из Канады, которая ранее выбила из борьбы Ализе Корне (6:4, 4:6, 6:1).
Напомним, турнир в Мадриде стал вторым для Шараповой, на котором она получила wild card. Две недели назад она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350
долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:4, 6:0
Место и дата
07 мая 13:45, , Текстовая трансляция