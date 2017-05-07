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Шарапова обыграла Лючич-Барони на старте турнира в Мадриде

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Российская теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.

В первом круге 30-летняя Шарапова в трех сетах нанесла поражение Мирьяне Лючич-Барони из Хорватии (4:6, 6:4, 6:0).

Отметим, что 35-летняя Лючич-Барони, сенсационно дошедшая до полуфинала Australian Open, занимает 20-е место в рейтинге WTA.

Теперь во втором круге Шарапова сыграет с Эжени Бушар из Канады, которая ранее выбила из борьбы Ализе Корне (6:4, 4:6, 6:1).

Напомним, турнир в Мадриде стал вторым для Шараповой, на котором она получила wild card. Две недели назад она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:4, 6:0

Место и дата

07 мая 13:45, , Текстовая трансляция

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